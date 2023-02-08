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強力打詐 林右昌：詐騙已是國安問題

2023/2/8 14:22（2/8 15:16 更新）
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內政部長林右昌（右4）8日由警政署長黃明昭（右5）、刑事局長李西河（右3）等人陪同，前往刑事警察局視察警方打擊詐騙犯罪成果並宣示跨部會打擊詐騙犯罪。中央社記者郭日曉攝 112年2月8日
內政部長林右昌（右4）8日由警政署長黃明昭（右5）、刑事局長李西河（右3）等人陪同，前往刑事警察局視察警方打擊詐騙犯罪成果並宣示跨部會打擊詐騙犯罪。中央社記者郭日曉攝 112年2月8日
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（中央社記者黃麗芸台北8日電）為持續強化政府打擊詐欺政策，內政部長林右昌今天到刑事局視察警方打擊詐騙犯罪成果及慰勉有功人員，他表示，詐騙已是國安問題，政府已研擬修法提升相關刑責及彌補法律漏洞。

警政署刑事局今天舉行「溫暖內閣再出發，刑事Bear拚治安」記者會。

林右昌致詞表示，現在詐騙案件已經演變為有組織性的科技、金融、智慧化和結合暴力集團的新型態犯罪手段，未來反詐騙不只是檢警調的工作，包括金融、法務、民政和社政等單位都應形成聯合打擊隊伍，前端宣導和末端查緝都要深入校園和社會各個領域。

他說，「詐騙不只是治安問題，更是國安問題」，並坦言目前法律的確有漏洞，法務部已經在研擬修法要提升刑責及彌補法律漏洞，展現跨部會打擊詐騙犯罪。

台中市刑大副大隊長陳聖偉現場說明破獲詐騙案件，台中市警方去年8月查獲一起詐欺機房案，經溯源調查發現賴嫌等人以假檢警手法詐騙對岸276名民眾，2個月不法獲利達新台幣1300萬餘元，除破獲機房也陸續逮捕犯嫌，並查扣不法所得50萬餘元。

雲林縣刑大大隊長曾順光也表示，去年5月獲報，有歹徒以假檢警手法行騙得逞88萬餘元，經深入追查此號稱「張天師詐騙集團」是以趙嫌為首，透過在網路上招攬、吸收未成年男女作為旗下成員，非法獲益超過上千萬元，並轉換為虛擬貨幣匯到中國大陸，目前已查獲11嫌到案且收押禁見，將持續溯源追查。（編輯：張銘坤）1120208

內政部長林右昌（圖）8日前往刑事警察局視察警方打擊詐騙犯罪成果，致詞時表示，詐騙已是國安問題，政府已研擬修法提升相關刑責及彌補法律漏洞。中央社記者郭日曉攝 112年2月8日
內政部長林右昌（圖）8日前往刑事警察局視察警方打擊詐騙犯罪成果，致詞時表示，詐騙已是國安問題，政府已研擬修法提升相關刑責及彌補法律漏洞。中央社記者郭日曉攝 112年2月8日
#林右昌
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