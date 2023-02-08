新任矯正署長周輝煌：詐欺犯和解列假釋審核參考

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（中央社記者劉世怡台北8日電）上任半個月的矯正署長周輝煌今天提出多項未來工作重點，包括配合政府打詐政策，視犯罪所得繳納、與被害人和解等，列入詐欺犯假釋審核參考，且對高齡及精神疾病收容人多照顧。

法務部下午舉行媒體茶敘，由1月16日上任的矯正署長周輝煌進行專題報告，提出積極推動的4項業務重點，分別為「詐欺犯罪不寬恕」、「毒品處遇再進化」、「精神醫療擴量能」以及「高齡收容多照顧」。

周輝煌指出，國人對於詐欺犯罪深惡痛絕，詐欺犯誤用聰明、觀念偏差，期待不勞而獲，需要透過言行及觀念的矯正，使其痛改前非，更需透過修復式司法機制，促使犯罪人賠償被害人受詐金額，並達成和解。

因此，各矯正機關將依受刑人假釋實施辦法第3條規定，視宣告沒收犯罪所得繳納以及與被害人和解情形，列入假釋審核重要參考。

毒品處遇部分，周輝煌表示，將以「科學實證的毒品犯處遇模式」為基礎，介接更生保護、衛生福利部、勞動部等多元處遇資源，以協助收容人戒除毒癮，重建生活，並降低再犯率。

周輝煌指出，現行矯正署指定台中監獄設置精神疾病療養專區，收治罹患須密集觀察或協助生活照護的精神疾病收容人；矯正署將通盤檢討精神疾病專區收治量能、評估機制與生活及輔導處遇作為，以提昇精神疾病療養專區照護精神疾病收容人的處遇能量與品質。

周輝煌表示，台中監獄大肚山莊刑後治療受刑人搬出後，將利用這個空間擴充收治量能；如量能不夠充足會再審慎評估適當地方設立專區。

因應高齡化社會來臨，周輝煌表示，目前統計全國約有2000多名高齡收容人，有鑑鄰國日本高齡犯罪發展趨勢等，矯正署將蒐集專家學者意見，並考量國內矯正機關收容空間、人力配比，以及國外矯正機關經驗（例如日本籌辦高齡病犯專監），審慎評估及早規劃完備因應措施。

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此外，為持續貫徹科技化法務部的政策，周輝煌提出「矯正機關科技安全網路建置計畫」，其中包含「安全系統數位化與整合」、「矯正物聯網絡與中央指揮監控中心」及「資訊安全防護與數據應用」等核心項目，預期達到開發智慧中央監控平台整合人臉辨識、電子圍籬、手機即時通知功能，建構自動化監控，減低獄政管理人員監控工時50%的目標。

法務部長蔡清祥於茶敘時則提出4項目標，期許周輝煌打破舊思維、開創新格局，首先，盤整矯正機關防疫措施，推動疫後振興方案；其次為持續推動專業化處遇，強化社會安全防護體系；第三，完善矯正基礎建設，強化矯正科技提升韌性，最後則是串接更生事業群理念，建構矯正機關作業產品韌性經濟。（編輯：方沛清）1120208