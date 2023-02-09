促醫療事故預防爭議處理 高檢署辦研討會凝共識

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）高檢署表示，為探討解決醫療糾紛方式，今天舉辦「醫療事故預防及爭議處理法研討會」，從立法面解析問題，凝聚各界共識，避免醫病雙方陷入訴訟煎熬，讓司法發揮定紛止爭效果。

台灣高等檢察署發布新聞稿表示，去年6月22日，醫療事故預防及爭議處理法公布施行，為保障醫病雙方權益，建立妥速醫療爭議處理機制，因此邀集法務部、衛福部等單位舉辦分區研討會，讓法界認識新制，並加強防制醫療暴力。

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新聞稿指出，研討會重點研討議題，分別為醫療事故預防及爭議處理法的立法重點解析、調解會的運作、醫療爭議評析及除錯機制、先期醫療調解試辦機制的銜接、醫療暴力防制平台的運作及案例分析等。

高檢署表示，醫療爭議往往造成醫病痛苦，藉由研討會凝聚各界共識，讓檢察官、法官、醫師及主管機關熟稔立法規範，並提供研討意見給予衛福部訂定相關子法及後續規劃，使新制發揮最大功能，減少醫療爭議，共創醫病和諧。（編輯：戴光育）1120209