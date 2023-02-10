小貨車國道未讓救護車 駕駛恐遭吊銷執照

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）一輛小貨車行駛國道1號大雅、豐原路段，遇後方有救護車鳴笛警示卻未讓道，國道警察第三大隊今天表示，若查證屬實，將依照道路交通管理處罰條例開罰並吊銷執照。

一輛小貨車行駛在國道1號大雅、豐原路段，遇上後方有救護車通過，救護車多次鳴笛警示，並廣播要求讓道，但小貨車未讓出車道，影片被放上網路，加註文字標示質疑是要擋救護車，還是車內隔音超好。

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國道警察第三大隊今天透過文字稿表示，經檢視影像，小貨車後方有救護車鳴笛而不讓道行為，若經查證屬實，依據道路交通管理處罰條例規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

若因不避讓行為致人死傷，依據同條規定，可處汽車駕駛人6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。（編輯：謝雅竹）1120210