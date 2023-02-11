中油：雲林斗南天然氣換管工程起火無人受傷

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（中央社記者謝方娪台北11日電）台灣中油今天上午10時30分在雲林縣斗南鎮進行更換天然氣管工程，因閥門洩漏造成工作坑起火，中油表示，火勢於11時30分熄滅，現場無人受傷，後續將由工程單位處理並檢討起火原因。

雲林縣斗南鎮大業路交流道下方中油天然氣管線今天上午破裂起火，火焰一度高達3公尺，消防局獲報後前往搶救撲滅火勢。

中油發布聲明表示，今天上午10時30分在雲林縣斗南鎮進行更換天然氣管工程，因閥門洩漏造成工作坑起火，火勢於11時30分熄滅。

中油說明，天然氣事業部南區處自10日晚間11時至11日晚間12時在雲林縣斗南鎮小東段進行26吋氣管遷管工程。11日上午10時30分時進行管線停排氣及新舊管焊接銜接工作，按施工程序在排氣後進行氮氣吹驅工作完成，進行切管時因西螺站閥門洩漏，導致工作坑起火。

中油表示，起火後，現場人員進行閥門洩漏檢查，確認後即予以隔離，火勢在11時30分熄滅，所幸現場無人受傷，後續由工程單位處理並檢討起火原因。（編輯：郭無患）1120211