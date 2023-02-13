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跨性別者登記受阻聲請釋憲 憲法法庭不受理

2023/2/13 11:11
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（中央社記者林長順台北13日電）吳姓跨性別者赴戶政事務所申請性別由男變女遭拒而興訟，台北高等行政法院認為有違憲疑義，聲請釋憲。憲法法庭認為，本件與聲請解釋要件不符，裁定不受理。

吳姓當事人於民國109年11月20日前往台北市中正區戶政事務所申請性別由男變女，因未持變性手術證明遭拒，循序提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理中。

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北高行認為，戶籍法就有關性別認定事項完全未為規定，主管機關內政部於97年間函令要求應檢附經2名精神科專科醫師評估鑑定的診斷書及合格醫療機構開具已摘除男（女）性性器官的手術完成診斷書，才能辦理性別變更登記，有牴觸憲法第15條、第22條、第23條及憲法增修條文第10條第6項規定疑義，聲請釋憲。

憲法法庭審理後指出，聲請人若認定主管機關所訂定的行政命令有違憲情形，依司法院釋字第216號解釋釋，自可不予引用，尚無釋憲的餘地，與釋憲要件不合，裁定不受理。（編輯：張銘坤）1120213

#台北高等行政法院
#北高行
#內政部
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