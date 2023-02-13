女子稱搭捷運遭男子觸碰 手指現割痕警方調查

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一名女子在PTT發文表示，搭乘台北捷運時遭一名男子觸碰手及胸口，未料下車後發現自己手指有一道割痕。台北市警察局捷運警察隊13日晚間表示，後續將積極調閱相關畫面以釐清案情。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月13日

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）一名女子昨晚在PTT發文表示，搭乘台北捷運時遭一名男子觸碰手及胸口，下車後發現手指有一道割痕。台北市警察局捷警隊今晚說，目前正調閱相關畫面以釐清案情。

這名女子昨晚於網路社群PTT發文表示，晚間8時30分許搭乘台北捷運於東門站下車，有一名中年男子的手朝她胸口觸碰，正巧自己雙手環胸便不以為意，未料下車後發現自己手指上多了一道割痕，擔心會有其他受害者，隨即告知捷運站務人員。

對此，台北市警察局捷運警察隊今晚召開記者會說明，第二分隊分隊長葉瑞豐表示，針對網路所稱遭「隨機刺胸」並非事實，經偕同台北捷運公司調閱相關鏡頭影像查看，初步並無發現異常狀況。

據了解，由於案發地點在車廂內，警方目前還在積極調閱車廂內影片查看。

警方指出，此案女乘客尚無法確認實際是在何處受傷，今晚已先帶回警局製作筆錄，後續將積極追查，以釐清實際案發經過。

捷警隊表示，近來適逢台灣燈會期間，人潮搭乘捷運觀賞花燈，除特別增加警力因應，也提高警覺以確保賞燈遊客安全，呼籲民眾若在捷運系統內遇異常或不法情事，可立即按壓車廂緊急按鈕、就近告知站務人員或撥打110報案電話，警方獲報後會立即趕赴現場處理。（編輯：方沛清）1120213