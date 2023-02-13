更多編輯台推薦新聞：
台灣搜救犬Sato馳援土耳其 「救人決心堅定」曾獲審查員盛讚
政治

台灣搜救犬Sato馳援土耳其 「救人決心堅定」曾獲審查員盛讚

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

女子稱搭捷運遭男子觸碰 手指現割痕警方調查

2023/2/13 20:44（2/13 22:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一名女子在PTT發文表示，搭乘台北捷運時遭一名男子觸碰手及胸口，未料下車後發現自己手指有一道割痕。台北市警察局捷運警察隊13日晚間表示，後續將積極調閱相關畫面以釐清案情。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月13日
一名女子在PTT發文表示，搭乘台北捷運時遭一名男子觸碰手及胸口，未料下車後發現自己手指有一道割痕。台北市警察局捷運警察隊13日晚間表示，後續將積極調閱相關畫面以釐清案情。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北13日電）一名女子昨晚在PTT發文表示，搭乘台北捷運時遭一名男子觸碰手及胸口，下車後發現手指有一道割痕。台北市警察局捷警隊今晚說，目前正調閱相關畫面以釐清案情。

這名女子昨晚於網路社群PTT發文表示，晚間8時30分許搭乘台北捷運於東門站下車，有一名中年男子的手朝她胸口觸碰，正巧自己雙手環胸便不以為意，未料下車後發現自己手指上多了一道割痕，擔心會有其他受害者，隨即告知捷運站務人員。

對此，台北市警察局捷運警察隊今晚召開記者會說明，第二分隊分隊長葉瑞豐表示，針對網路所稱遭「隨機刺胸」並非事實，經偕同台北捷運公司調閱相關鏡頭影像查看，初步並無發現異常狀況。

據了解，由於案發地點在車廂內，警方目前還在積極調閱車廂內影片查看。

警方指出，此案女乘客尚無法確認實際是在何處受傷，今晚已先帶回警局製作筆錄，後續將積極追查，以釐清實際案發經過。

捷警隊表示，近來適逢台灣燈會期間，人潮搭乘捷運觀賞花燈，除特別增加警力因應，也提高警覺以確保賞燈遊客安全，呼籲民眾若在捷運系統內遇異常或不法情事，可立即按壓車廂緊急按鈕、就近告知站務人員或撥打110報案電話，警方獲報後會立即趕赴現場處理。（編輯：方沛清）1120213

#捷運警察隊
#台北市警察局捷警隊
#葉瑞豐
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族