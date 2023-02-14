台鐵局施工分隊長兼差賺703萬元 遭判休職及罰款

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（中央社記者劉世怡台北14日電）台鐵局徐姓施工分隊長涉在二家民間公司兼差多年，收取逾703萬多元。懲戒法院日前認定他嚴重影響政府機關聲譽，難謂其未影響公職工作，判決休職1年，併罰款60萬元。可上訴。

交通部移送本案指出，徐男擔任交通部台灣鐵路管理局工務養護總隊苗栗施工分隊分隊長，北檢指揮廉政署人員偵辦台東某工程採購案，於民國110年10月26日，突至苗栗施工分隊辦公室搜索，並將徐男帶回偵辦後，檢方諭知徐男新台幣30萬交保。

廉政署查出，徐男自93年起至110年10月26日止，私下在二家民間公司兼差，並向二家公司領取每月2萬至5萬5000元不等酬勞，且透過其胞姊帳戶收款，經計算自102年1月4日起至110年10月20日，領取酬勞共計703萬3750元。

此外，徐男涉協助該二家公司成立軌道班，並從中居間聯繫各標案所在地區承辦人外，並帶領2公司軌道班員工，執行有關台鐵局軌道養護工程標案的履約，且接受2公司餽贈。

徐男被控刑案部分，被依刑法第216條、第215條行使業務登載不實文書罪嫌起訴。

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懲戒部分，經由交通部移送，由懲戒法院審理；懲戒法院認為，徐男選擇擔任公職並向國家支領俸祿等，理當心無旁騖專心於公務，竟在2公司兼職長達約17年之久，並有利用上班或公出的時間，處理2公司業務的情形，參與2公司的業務很深。

懲戒法院日前認定，徐男敗壞公務員的風紀，嚴重損害政府信譽，違反義務的程度嚴重，且行為後的態度不佳，判決休職1年，併罰款60萬元。可上訴。（編輯：張銘坤）1120214