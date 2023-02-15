男橫越停止線下車搭訕等紅燈女騎士 高雄警開單告發

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄一名男子日前凌晨開車行經站西路與建國三路口時，看到一名同向停等紅燈長髮女騎士，竟駕車橫越過停止線後停駐，並與副駕乘客下車搭訕；警方今天將通知車主到案並開單告發。

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高雄市警察局三民一分局今天發布新聞稿指出，一名男子7日凌晨1時許駕車行經高雄火車站站西路與建國三路口停等紅燈時，發現同向等紅燈長髮女騎士相當漂亮，於是先將車子開過停止線，隨後與副駕駛座男子一同下車搭訕；綠燈亮起時，2人即返回車上駕車離去。搭訕過程全被後方車輛拍攝記錄。

警方調查，男子搭訕行為已違反道路交通管理處罰條例，目前已調閱監視器畫面，通知車主到案說明，待釐清駕駛人身分後，將依違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，予以開單告發，並裁處新台幣900元以上、1800元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1120215