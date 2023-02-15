更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

虛擬通貨將列公務員財產申報 隱匿最重罰400萬

2023/2/15 18:23（2/15 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法務部15日下午舉行媒體茶敘，由廉政署進行「虛擬通貨誠實申報」專題報告，法務部長蔡清祥（中）、廉政署長莊榮松（右2）等出席。中央社記者劉世怡攝 112年2月15日
法務部15日下午舉行媒體茶敘，由廉政署進行「虛擬通貨誠實申報」專題報告，法務部長蔡清祥（中）、廉政署長莊榮松（右2）等出席。中央社記者劉世怡攝 112年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北15日電）廉政署今天表示，已著手研議將虛擬通貨納入公職人員財產申報法應申報財產項目，草案預計下半年出爐，若故意隱匿最重可罰400萬元，以符合財產申報公開透明的立法目的。

法務部下午舉行媒體茶敘，由廉政署進行「虛擬通貨誠實申報」專題報告；廉政署指出，近年虛擬通貨的範圍越來越大、使用更趨廣泛，加上具有匿名、跨境、便利、時效、迅速、多點提領等特性，追查不易，極易成為洗錢或是隱匿資產的工具。

廉政署說，政府考量洗錢風險，已將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢防制範疇，並將「虛擬通貨」定位為具有高度投機性的數位「虛擬商品」，不是貨幣，但具有財產價值。

另外，「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」2021年發布的「虛擬資產及虛擬資產服務提供商風險基礎方法指引更新版」也建議，所有資金或價值的詞彙，例如財產、收益、資金、其他資產，應包含「虛擬通貨」。

廉政署指出，已著手研議將虛擬通貨納入公職人員財產申報法應申報項目，並依財申法第5條第1項第2款中的「其他具有相當價值之財產」，要求公務員應申報「虛擬通貨」；詳細草案條文仍討論中，預計今年下半年公告，期許使11月間定期申報的公職人員（政府高官、民代、縣市首長等）得以適用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

廉政署表示，依公職人員財產申報法，若故意隱匿財產為不實申報者，可處新台幣20萬元至400萬元罰鍰。

法務部長蔡清祥表示，公職人員一定要如實申報，勿心存僥倖；公職人員財產申報法的立法精神，就是課予公務員申報財產的義務，因此要納入具有財產價值的虛擬通貨，使民眾更能了解公務員的完整財產狀況，預防利用職權謀私利，增加對政府施政及清廉操守的信賴，達到透明化與預防貪腐的目的。（編輯：蕭博文）1120215

#廉政署
#法務部長
#蔡清祥
蔡清祥
更生美展首度移師北部 好小子顏正國書法在列新任矯正署長周輝煌：詐欺犯和解列假釋審核參考
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族