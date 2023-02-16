與酒店涉逃漏稅捐 台中酒商負責人1億元交保

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國泰洋酒公司與台中多家酒店涉共同逃漏稅捐達新台幣19億餘元，國泰洋酒劉姓負責人1月遭羈押，檢方偵辦後認定劉男無羈押必要向法院聲請停止羈押，台中地院16日裁定以1億元交保。圖為國泰洋酒外觀。中央社記者蘇木春攝 112年2月16日

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（中央社記者蘇木春台中16日電）國泰洋酒公司與台中多家酒店涉共同逃漏稅捐達新台幣19億餘元，國泰洋酒劉姓負責人上月遭羈押，檢方偵辦後認定劉男無羈押必要向法院聲請停止羈押，台中地院今天裁定以1億元交保。

台中地院今天告訴中央社記者，全案經法官上午開庭審理，裁定劉男提出1億元的保證金後，准予停止羈押。

台中地檢署接獲檢舉指國泰洋酒公司與台中市多家知名酒店業者，涉嫌逃漏稅捐案件，今年1月間立即指揮檢警調密集發動2波偵查。辦案人員先於今年1月11日、16日，搜索國泰洋酒公司、金悅富理容KTV、麗都理容KTV、金麗都儷晶皇宮理容KTV、儷晶養生會館等19個處所，並帶回各商號負責人、會計及業務等19人釐清案情。

檢方查出，酒商業者於民國105年間，以設立虛設商號的非法方式，使酒店業者隱匿營業額達19億餘元，共同逃漏稅捐。

國泰洋酒公司董事長劉男、金悅富理容KTV負責人張男，經檢方複訊後認定涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准，其餘人員分別以2萬至10萬元不等金額交保。

案經檢警第一波搜索所扣得帳冊等事證後，循線查出其他相關酒店業者也以相關方式隱匿高額營收，再次進行第2波偵辦，搜索金錢豹、海派等8家酒店業者計14處所，並再聲押金錢豹酒店2名負責人獲法院裁准。

檢方偵辦後，昨天認定劉男已無羈押必要，且劉男認罪並願繳回8000萬元不法所得，向台中地院聲請停止羈押，並建議以1億元保證金交保。（編輯：張雅淨）1120216