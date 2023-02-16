桃園男騎士摔進污水工程井身亡 市府：有做防墜設備

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桃園市28歲陳姓男子16日清晨騎車時疑因事故，連人帶車摔進污水下水道工程工作井內，5小時後才被發現，救出時已無生命跡象。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 112年2月16日

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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園市28歲陳姓男子，今天清晨騎車時疑因事故，連人帶車摔進污水下水道工程工作井內，5小時後才被發現死亡；桃市府水務局表示，此處施工約已3個月，現場有做圍籬和防墜設備。

桃園市政府消防局表示，今天上午10時49分接獲報案，有機車騎士墜落位於桃園區國際路二段和文中路交叉口的工作井內，救護人員到場後，從約14公尺深的井中將陳男救出，但他已無生命跡象，送醫後仍在中午12時許宣告不治。

桃園市警察局桃園分局調查，陳男疑似在清晨5時許行經時墜落，但確切事發經過仍在了解中，後續將抽血進行酒測，釐清意外原因。

桃園市政府水務局污水促參計畫工程科長葉佳錦向中央社記者表示，發生意外的工作井是桃園市污水下水道系統工程的一環，委由民間公司日鼎水務施作，水務局負責督導，每天都有施工回報和夜間稽查，至今已施工3個月，工程已經準備要結束撤場。

葉佳錦說，得知意外的第一時間就去現場了解情況，已知工作井有按照規定布設圍籬、架設爆閃燈，井口上方也有鋪設防墜器和防墜網，但疑似因為衝擊過大，現場圍籬、護網都被撞破，駕駛連人帶車摔進洞內。

葉佳錦指出，他抵達現場時機車及高爾夫球桿等車上個人物品才剛被打撈出來，「看了心裡很難受」，他已和家屬聯絡，後續也將派員前往慰問；現場是污水下水道主幹管連接內壢地區的工程，工作井直徑約2公尺，會儘快將工程收尾。

葉佳錦也說，桃園和中壢的污水下水道系統都在進行中，全市約有40個類似的工作井，會加強防護，也請民眾行經時小心。（編輯：陳仁華）1120216