台東海岸公路對撞遊覽車 自小客車駕駛困車內重傷
2023/2/16 17:07（2/16 17:51 更新）
台東台11線海岸公路16日下午發生自小客車對撞遊覽車事故，自小客車車身毀損嚴重，駕駛受困車內重傷，警消救出後緊急將人送醫。中央社記者盧太城台東攝 112年2月16日
（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東台11線海岸公路今天下午發生自小客車對撞遊覽車，自小客車駕駛受困車內重傷，警消救出送醫，遊覽車上20多名旅客因撞擊聲響受到驚嚇。
今天下午2時許警消接獲通報，海岸公路卑南鄉富山路段發生自小客車和遊覽車對撞車禍，自小客車駕駛受困車內，遊覽車內旅客無人受傷。
警消人員趕到現場將受困駕駛座的自小客車楊姓駕駛救出送醫，檢視遊覽車20餘名乘客無受傷，不過許多人因強大撞擊聲響受到驚嚇。
遊覽車司機僅表示，看到自小客車衝過來後已閃避不及；附近民眾表示，聽到巨大碰撞聲響後跑出來看時，自小客車駕駛座前車頭毀損嚴重，駕駛受困車內，遊覽車的保險桿則破裂。警方將兩車駕駛帶回製作筆錄，釐清車禍原因。（編輯：陳仁華）1120216
台東台11線海岸公路卑南鄉富山路段16日發生自小客車與遊覽車對撞車禍，自小客車駕駛受困車內，救出重傷送醫；遊覽車內旅客無人受傷。圖為遊覽車車頭留下明顯因撞擊受損。中央社記者盧太城台東攝 112年2月16日
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