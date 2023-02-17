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桃園詐騙求職者案 囚禁部分無積極證據不起訴

2023/2/17 15:44
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（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園警方1月間查獲詐騙集團疑似凌虐囚禁求職者案。桃園地檢署今天表示，全案偵結，依法起訴詐騙集團；囚禁部分經深入追查，因無積極證據，以不起訴處分。

桃園市楊梅警方1月5日破獲詐騙集團疑似非法囚禁案，全案因有1名被害人逃出後報警，警方成立專案小組破門，救出其餘4名被害者、逮捕5名犯嫌依法送辦。

案情經桃園地檢署調查後逆轉，據了解，被害人與犯嫌間關係複雜，甚至有犯嫌佯裝成被害人中的一員，參與詐騙過程，而屋內的被害者經調查，也並非如同台版柬埔寨案是被囚禁。

桃園地檢署今天表示，經專案小組調查，曾男等3人以每個帳戶新台幣5萬元的代價，出售給詐騙集團使用，導致另外31人受騙，金額累計達958萬5028元；3人涉犯幫助詐欺、洗錢罪嫌，連同詐騙集團鍾姓成員涉犯加重詐欺罪嫌等部分，均依法提起公訴。

桃檢也說，詐騙集團鍾姓成員，因與張姓男子有私下金錢糾紛，夥同另2人共同傷害及拘禁張男，涉犯傷害及妨害自由罪嫌部分，也依法提起公訴。

桃檢表示，由於犯嫌移送時，缺乏囚禁遭詐騙民眾積極證據，經檢察官指揮警方深入追查後，查無移送機關當初所指，犯嫌涉犯囚禁人頭帳戶者情事，此部分已依法為不起訴處分。（編輯：方沛清）1120217

#桃園地檢署
#桃園
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