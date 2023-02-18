通緝犯持假鈔網購黃金 警佯裝工人壓制逮捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台東警方獲報，31歲李姓通緝犯持假鈔透過網路購買黃金，擬以郵局寄貨到付款方式詐取，警方循線佯裝工人在交貨處埋伏，當場壓制逮捕李男，查扣千元偽鈔46張及黃金戒指1枚；經查李男亦因詐欺案遭檢方通緝中。（警方提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣18日電）李姓男子因案遭通緝，他透過網路購買價值新台幣5萬元黃金，員警佯裝工人，趁李男取貨點鈔時上前壓制逮捕，當場查扣46張千元偽鈔。

台東縣警察局台東分局今天發布新聞表示，中興派出所接獲情資，31歲的李姓通緝犯透過網路購買價值5萬元的黃金，再以郵局貨到付款持千元假鈔詐取。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中興派出所員警和偵查隊員得知17日下午1時交貨，於是佯裝工人在交貨處埋伏，在李男持偽鈔點鈔之際，上前壓制逮捕，當場查扣46張千元偽鈔及1枚黃金戒指；經查李男竟因詐欺案遭台東地檢署通緝中。

員警隨後在李男住處頂樓查獲因妨害自由遭通緝的黃姓男子，並搜索查扣安非他命1.63公克、吸食器一批。全案依詐欺通緝、妨害自由通緝、使用偽變造貨幣及毒品危害防制條例等案移送台東地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1120218