妻獨登尾寮山迷途夫入山尋 警消合力助平安返家

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高雄梅姓女子17日獨登屏東尾寮山，下山途中卻迷失山間小徑情急向丈夫求助，丈夫原想獨自入山找尋，所幸最後靠著警消合力，協助女子平安返家。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月20日

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）高雄梅姓女子17日獨登屏東尾寮山，下山途中卻迷失山間小徑情急向丈夫求助，丈夫原想獨自入山找尋，所幸最後靠著警消合力，入山搜救迷途女子，平安返家。

屏東縣警局里港分局今天發布新聞稿指出，高雄年約40歲的梅姓女子欲獨自1人挑戰攻頂尾寮山三角點，17日上午7時許由茂林區西側登山口步道入山，傍晚下山途中因山間小徑蜿蜒錯綜複雜竟迷途。由於山上天色變化快，梅女手機又快沒電，緊張無措打電話給丈夫求助。

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里港分局指出，口社派出所警員李俊明在17日傍晚5時許接獲1名焦急丈夫報案求助，稱妻子獨自1人登爬尾寮山，下山途中卻迷失於山間小徑，丈夫起初欲憑一己之力獨自入山尋找，但眼見夜幕漸垂卻仍找不到妻子，因此請求警方協助。

里港分局表示，警員聽聞男子欲入山尋妻，擔憂也迷失山中，阻止再往深山走去，並同時通報三地門消防分隊入山搜救迷途妻子，由於男子仍焦急不安，警方在等待時間不斷安撫情緒，所幸警消迅速在1個多小時後，在沙溪林道15公里處發現迷途女子，順利帶下山。（編輯：黃世雅）1120220