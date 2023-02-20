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國道3號香山路段8車碰撞北上封閉 小客車2人受困
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國道3號香山路段8車碰撞北上封閉 小客車2人受困

2023/2/20 11:07（2/20 11:59 更新）
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國道3號北上111公里處20日上午發生大貨車、小貨車及自小客等多車碰撞事故，造成該路段全線封閉中。（圖取自即時影像監視器網頁tw.live）
國道3號北上111公里處20日上午發生大貨車、小貨車及自小客等多車碰撞事故，造成該路段全線封閉中。（圖取自即時影像監視器網頁tw.live）
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（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹20日電）國道3號北上香山路段今天發生2輛大小貨車與6部自小客車碰撞事故，其中1輛自小客車扭曲變形，2人受困車內，苗栗縣消防局救難人員搶救中，目前北上車道暫時封閉。

苗栗縣消防局指出，上午10時許接獲通報，國道3號北上111公里傳出多部車輛追撞意外，消防救護人員趕抵事故地點，發現有2輛貨車，打橫在外側和路肩車道，另外6部自小客車則是佔據中間和內側車道。

因撞擊力道猛烈，1輛自小客車被撞得幾乎變成廢鐵，零件散落路面，車內駕駛和1名乘客都受困其中，消防救難人員正動用破壞器材，希望盡快救出傷患，目前國道3號北上香山路段已暫時全線封閉，至於詳細肇事原因國道員警還要進一步調查釐清。（編輯：張銘坤）1120220

國道3號北上111公里處20日上午發生大貨車、小貨車及自小客等多車碰撞事故，造成交通堵塞。（圖取自即時影像監視器網頁tw.live）
國道3號北上111公里處20日上午發生大貨車、小貨車及自小客等多車碰撞事故，造成交通堵塞。（圖取自即時影像監視器網頁tw.live）
國道3號北上111公里處20日上午發生多車碰撞事故，造成該路段全線封閉（黑色處）。（圖取自1968即時影像網頁1968.freeway.gov.tw）
國道3號北上111公里處20日上午發生多車碰撞事故，造成該路段全線封閉（黑色處）。（圖取自1968即時影像網頁1968.freeway.gov.tw）
#國道3號
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