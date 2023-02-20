前銓敘部長訴請離婚獲准 最高法院確定

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（中央社記者林長順台北20日電）前銓敘部長朱武獻以與杜女分居逾10年等原因向法院訴請離婚獲准。杜女不服提起上訴，遭台灣高等法院駁回。最高法院今天再駁回上訴，全案確定。

朱男主張，他與前婚姻配偶育有2子，與杜女於民國80年2月間結婚，因杜女與他的2個兒子相處不睦，家庭長期失和，2人於98年11月間簽訂離婚協議書，他並將房屋及汽車移轉給杜女，隨即與2個兒子在外租屋居住。

朱男表示，但杜女拒絕辦理離婚登記，並將住家大門鑰匙變換，導致他無法返家，2人分居至今已逾10年，夫妻關係早已名存實亡，且杜女以協議離婚之名謀取他財產，兩造互信基礎已破壞，向法院訴請離婚。

杜女則指出，朱男於92年間即將房地贈與她，與離婚協議書無關，而且朱男於婚後與一名女子過從甚密，有不正當男女關係；朱男簽完離婚協議書後即離家，10多年來對她不聞不問，兩造婚姻的破綻肇因於朱男的外遇行為，應負較大責任，不得依民法第1052條第2項規定請求離婚。

一、二審均認為，2人分居迄今已逾10年，雙方互不往來，各謀生計，未曾要求與對方同住，也無任何積極彌補雙方情感、改善婚姻裂痕的作為，已無共營家庭生活的互信基礎，婚姻關係早已名存實亡。

另外，法院依據相關證據及證人證詞，認定無從證明朱男與其他女子有何外遇情事，而兩造有難以維持婚姻的重大事由存在，且雙方的有責程度相當，朱男訴請離婚有理由，判准離婚。

杜女不服再提上訴。最高法院今天駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1120220