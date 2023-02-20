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九合一選前夜 毒梟海上搏命遊艇走私800公斤K他命

2023/2/20 17:39
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）跨國毒梟誤認國內九合一大選選前之夜是治安缺口，斥巨資購買高速遊艇經泰國走私800公斤K他命闖關。檢警調線報查緝，船上包括押運的沈姓男子與3名大陸船員依毒品罪嫌送辦。

法務部調查局南部地區機動工作站獲報，國內毒梟集團以數千萬元購入高速遊艇「水瓶座號」(AQUARIUS 1)，且以境外人頭為船主掩護，由沈姓毒品通緝犯負責押運，僱用中國籍船長及船員，並頻繁更換船名，長期跨國航行不靠港方式躲避查緝，計劃運毒來台賺取暴利。

全案報請高雄地檢署指揮偵辦，會同海巡署艦隊分署第五海巡隊、高雄市政府警察局苓雅、鼓山分局，以及財政部關務署高雄關成立專案小組查緝。

南機站今天新聞稿指出，專案小組去年7月間獲報，這艘獅子山籍水瓶座號因引擎故障進入泰國維修，並與境外毒品貨源約定以泰銖100元鈔票序號為信物，在11月18日前後接運大批毒品返台，總航程達1200海浬。

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11月25日選前之夜，專案小組在高雄外海20海浬處發現遊艇，以及繩索拖行放置毒品的救生艇筏，滯留伺機接駁。經附近海域巡弋的第五海巡隊緝私艇上前鳴笛要求登檢，船長隨即斬斷拖行繩索並蛇行企圖逃逸，登檢過程險象環生，最終順利緝獲800公斤K他命。

包括沈男與中國籍陸姓船長、郭姓、周姓船員等4人，經檢方向高雄地方法院聲押禁見獲准；檢方將於近期拍賣查扣遊艇。（編輯：孫承武）1120220

#九合一大選
#K他命
#遊艇走私
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