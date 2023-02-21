前鴻海老臣廖萬城違約 判賠逾2000萬元確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北21日電）前鴻海資深副總經理廖萬城因涉收佣金遭鴻海公司求償，二審高院判他須賠償77萬多美元，折合約新台幣2000萬餘元，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

刑事部分，一審台北地方法院依證交法之背信等罪，併判刑廖萬城10年半；案經上訴，二審台灣高等法院依刑法之背信罪，改判刑1年4月；三審發回，高院更一審改判刑2年，最高法院駁回上訴確定，入監服刑，今年1月假釋出獄。

全案起源於，廖萬城民國95年至100年，專任鴻海SMT（Surface Mount Technology，表面貼裝技術）發展委員會總幹事，自98年至100年透過白手套向鴻海集團的10家供應商，收受供應商給付的佣金，總計1億6232萬元。

鴻海主張，廖萬城負責鴻海集團SMT處理設備、耗材、備品的採購評鑑、維修、資源調度等業務，具決定選用採購供應商、品牌、數量的實質影響力，並於就職時簽署了「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」。

鴻海認為，廖萬城暗示供應商，應透過某仲介與鴻海集團完成交易，致多家公司支付共77萬3744美元佣金給仲介，仲介再轉交給廖萬城，此舉已違反誠信廉潔約定書，並侵害鴻海的財產權，因此向廖提告求償。

廖萬城答辯指出，刑事部分案件，已判決他無罪確定，認定他並無違背職務的行為，況且誠信廉潔約定書並未經過鴻海集團用印，應不適用。

高院民事庭審酌，廖萬城於刑事案件審理中坦承收取佣金，並強調供應商銷售SMT設備給鴻海集團，是因較他牌價格優惠、品質良好，鴻海並未受有損失，且廖於SMT委員會中，僅有推薦權，沒有決定權

高院民事庭認定，廖萬城收取佣金，已違反與鴻海集團的誠信廉潔約定，此項約定不以鴻海受到實質損害為必要，因此認定鴻海請求有理，判廖須全數給付。廖不服提上訴，日前最高法院維持原審判決，全案定讞。（編輯：張銘坤）1120221