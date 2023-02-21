詐團設實體店騙泰達幣投資客 半年吸金2億

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（中央社記者高華謙新北21日電）虛擬貨幣投資詐騙頻傳，新北警方發現詐騙集團以泰達幣詐騙，還在板橋設實體店面，是國內首見詐騙集團從事虛擬貨幣詐騙的據點，半年不法金流高達2億元。警方日前逮6人送辦。

隨著虛擬貨幣投資熱潮興起，詐騙集團近年也以虛擬貨幣為號召，吸引投資人加入。新北市政府警察局刑事警察大隊日前接獲多起被害人報案，指因投資泰達幣（USDT）遭詐騙，立即展開追查。

警方調閱監視器，分析虛擬貨幣金流，發現詐騙集團為了取信被害人，竟在新北市板橋區館前東路上設實體店面交易泰達幣，許多被害人認為有店面就降低戒心，因此投入畢生積蓄，希望增加被動收入，但等到要出金時才發現無法拿回錢財，被騙了非常多錢。

警方調查，詐騙集團看準一般投資人不熟悉虛擬貨幣投資方式，約被害人到實體店面購買卡片，並協助儲值、換取對應泰達幣後，再引導投資人匯錢到他們自己創立的平台，以此騙錢。

另外，詐騙集團為簡化交易流程，還會自行開發泰達幣儲值卡，被害人只需購買面額大小不等的儲值卡，詐騙集團即可洗出金流，讓被害人血本無歸。

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警方首波行動逮捕22歲周姓男子等5名詐騙車手與機房成員，並查扣450張泰達幣儲值卡，面額100顆至5萬顆不等；上週再緝獲27歲邱姓首腦，起獲約11萬顆泰達幣，市價達新台幣330萬元。初步清查，半年來不法金流就有2億元，專案小組也大感驚訝，全案依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送法辦。

新北刑大呼籲，詐欺手法推陳出新，防不勝防，民眾不要輕易相信任何可以短期獲取暴利的謊言，投資理財前務必先多方求證，選擇合法投資管道及工具。（編輯：唐聲揚）1120221