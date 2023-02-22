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陳宗彥被控風波 徐巧芯告發陳貪污、檢方縱放

2023/2/22 13:06（2/22 13:46 更新）
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（中央社記者林長順台北22日電）前行政院發言人陳宗彥遭指控接受性招待風波，中國國民黨籍台北市議員徐巧芯今天到台北地檢署告發陳宗彥涉及貪污，並告發當年陳宗彥案的檢察官，釐清是否有縱放嫌疑。

陳宗彥遭爆料疑似11年前接受特種行業性招待，日前請辭獲准；台南地檢署當年簽分他字案偵辦相關貪污案件，檢察官認定查無具體不法事證，於民國104年8月31日簽結，引發外界議論。台灣高檢署日前指派主任檢察官賴哲雄南下調查。

徐巧芯中午前往北檢告發陳宗彥涉及貪污，她指出，貪污治罪條例追訴期長達25年，此案發生在10多年前，仍在法律追訴期內；另外，檢察官當年僅簽結此案，並未做出任何處分，盼藉由告發瞭解最後結果是起訴或不起訴。

徐巧芯表示，此次事件披露後，包括陳宗彥自己的舉動及外界討論，因此有新的證據曝光，她藉由新證據告發，希望檢察官重新調查。

她說，雖然法務部表示會重新調查，但不知道會如何查，也不知道會查到什麼時候，她以公民身分告發，無論結果如何，至少她會收到起訴或不起訴處分書，屆時可以將檢察官調查結果公諸於世，才是開大門走大路的作法。

徐巧芯指出，她要另外告發當年承辦陳宗彥案的檢察官，釐清是否有縱放、輕放陳宗彥的嫌疑。她說，外界懷疑檢察官是否因為與台南市政府高層關係甚密，所以對前台南市長賴清德愛將輕輕放下，希望藉由告發瞭解其中有無貓膩。

媒體詢問陳宗彥案爆發是否因為檢方內鬥，徐巧芯表示，她有收到檢察官的監聽譯文等爆料證據，應該是檢方格式，內容完全針對陳宗彥而來，跟所謂檢察官內鬥一點關係都沒有，綠營不希望把主角放在他們身上，才想出檢察官內鬥的說詞。

國民黨台北市議員秦慧珠日前暗指「一哭二鬧三上吊」、「想落跑選立委」等語，媒體詢問徐巧芯看法。徐巧芯表示「尊重」，並說她願意放下一切的不舒服，誠心邀請對方一起下架民進黨。（編輯：張銘坤）1120222

前行政院發言人陳宗彥遭指控接受性招待風波，國民黨籍台北市議員徐巧芯（圖）22日到台北地檢署告發陳宗彥涉及貪污，希望檢察官重新調查。中央社記者林長順攝 112年2月22日
前行政院發言人陳宗彥遭指控接受性招待風波，國民黨籍台北市議員徐巧芯（圖）22日到台北地檢署告發陳宗彥涉及貪污，希望檢察官重新調查。中央社記者林長順攝 112年2月22日
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