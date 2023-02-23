林右昌：反詐視同反毒 治安工作首重安民心

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內政部長林右昌（後中）23日首度出席警政署署務會報，會中並指示反詐視同反毒，未來治安工作重點首在「安民心」，請全國警察機關就打詐、反毒、掃黑、交通執法及防制酒駕等，持續精進各項作為。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月23日

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）內政部長林右昌上任後，今天首度出席警政署署務會報。他說，必須將反詐視同反毒，予以強力打擊，未來治安工作重點首在「安民心」，並請警政署盤點民防業務加速革新。

內政部警政署今天發布新聞稿表示，林右昌下午出席署內2月份署務會報，這也是林右昌上任後首次親赴警政署。

根據新聞稿，林右昌會中表示，反詐視同反毒，未來治安工作重點首在「安民心」，請全國警察機關應就打詐、反毒、掃黑、交通執法及防制酒駕等，持續精進各項作為，以達到立竿見影、民眾有感的施政目標。

他指出，過去1年因應疫情嚴峻挑戰，警方要支援防疫工作，又要維護治安，全體警察都辛苦了。但警方在這1年中針對打詐仍查獲詐欺集團1619件，成功攔阻詐騙金額新台幣2億7298萬餘元。

此外，毒品犯罪也查獲3萬8243件，起獲各級毒品淨重1萬2145.95公斤；並偵破501個幫派犯罪組織、逮捕犯嫌3753人；檢肅各式槍械1148枝、各類子彈1萬6575顆，獲得豐碩成果。

林右昌對於警方近期破獲史上最大宗毒品倉庫案，起獲約1.4噸毒品等，表達肯定慰勉之意，並期許所有警察人員，破獲重大指標案件固然重要，但民眾身上發生的小案件也一樣重要，希望基層第一線要耐心傾聽，努力協助民眾解決問題。

他還提到，針對影響民眾觀感與生活的犯罪問題，像是毒品危害、黑道幫派及詐欺犯罪，也要加強打擊作為。尤其在打詐方面，必須要將「反詐」視同「反毒」，予以強力打擊，要以「有效觸及」、「突破同溫層」為策略目標，提升民眾防詐意識。

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林右昌還指出，警方要依行政院長陳建仁近日在行政院治安會報中的指示，持續推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」政策，在「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」方面，跨部會協調整合，並積極盤點經費、人力及物力，提出精進作為及執行時程。

面對國內外總體安全情勢，林右昌表示，總統蔡英文相當重視全民國防政策的推動，建立強韌全民國防體系的民防系統尤其重要，特別是全民防衛動員及民防革新等工作，請警政署盤點民防體系業務並加速革新，加強民防團隊編組訓練，規劃協勤民力於平時、戰時的任務轉換等，強化整體國家韌性，確保戰時社會秩序持續運作。（編輯：蕭博文）1120223