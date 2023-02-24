涉違章弊案關說 前新北市議員陳文治收押禁見

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檢方日前查獲新北市違章建築拆除大隊涉嫌包庇違建，前民進黨新北市議員陳文治（中）遭疑涉嫌關說，檢方23日傳喚他說明，並向新北地院聲押禁見獲准。中央社記者高華謙攝 112年2月24日

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（中央社記者高華謙新北24日電）檢方日前查獲新北市政府違章建築拆除大隊涉嫌包庇違建，讓屋主免拆，3人遭聲押禁見獲准。民進黨前新北市議員陳文治疑涉嫌關說，昨天晚間遭收押禁見。

新北地檢署18日表示，新北市政府違章建築拆除大隊李姓主管等人在民國110年10月間辦理新北市板橋區某房屋夾層違建拆除案時，同意屋主以保麗龍磚牆佯裝封閉違建結案，使屋主免拆。

檢方表示，李姓、陳姓與藍姓3名主管與幹部涉貪污圖利，聲押禁見獲准。新北市政府指出，3人停職靜候調查。

聯合報報導，有人爆料指出，民進黨新北市陳姓前議員可能是此案涉及關說的關鍵人物，檢方卻未請他到案說明就發布新聞稿，有違辦案原則。

據了解，這名陳姓前議員是陳文治，檢方昨天傳喚他說明，並向新北地方法院聲押禁見獲准。檢方表示，本件偵辦情形已在18日以新聞稿對外說明，後續偵辦細節不方便透露。（編輯：唐聲揚）1120224