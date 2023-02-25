中市北區行人未依規過馬路 遭計程車碰撞命危

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台中市北區25日凌晨發生交通事故，警方表示，當時王姓行人未依規定走斑馬線穿越漢口路3段，與王姓男子駕駛的計程車碰撞，王姓行人被撞後頭部重創命危搶救中。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月25日

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市北區今天凌晨發生行人與計程車碰撞事故，警方表示，當時王姓行人未依規定走斑馬線穿越漢口路三段，與王姓男子駕駛的計程車碰撞，致行人頭部重創命危送醫搶救中。

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台中市警察局第二分局表示，凌晨近1時接獲報案指稱，北區漢口路三段發生交通事故，王姓男子（63歲）駕駛計程車沿漢口路三段往華美街方向直行；行人王姓男子（34歲）從漢口路三段由北往南穿越漢口路時，未依規定行走行人穿越道，雙方發生碰撞事故。

警方指出，王姓行人被撞後頭部重創命危，緊急送往中國醫藥大學附設醫院，目前仍在加護病房搶救中。警方已調閱附近路口監視器影像，以釐清事發經過，肇事原因將由交通警察大隊事故處理組分析研判。（編輯：謝雅竹）1120225