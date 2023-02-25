228連假遇低溫 北市消防籲開電暖器遠離可燃物

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（中央社記者劉建邦台北25日電）228連假起跑，受強烈大陸冷氣團影響，台北市出現低溫，北市消防局今天表示，民眾使用電暖器等保暖電器，應遠離床墊、棉被等可燃物，避免共用插座或延長線，才能防止意外。

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局發布9縣市低溫特報，橙色燈號（非常寒冷）包含台北市，氣象局預測，強烈大陸冷氣團到27日白天才減弱。

台北市消防局今天發布新聞資料指出，228連假遇低溫，電暖器、電熱毯等保暖器具，成為在家抗寒利器，使用時應謹記安全警覺與使用規範，才能平安抗寒。

消防局統計近4年資料，因電暖器、電熱毯等產品發生火災，共19件，使用不當及電源線短路，釀成火災最多。曾有民眾開電暖器，因太靠近床邊，導致衣物起火燃燒而受傷，另有民眾把電熱毯長時間放在棉被及床墊間取暖，引發火災，幸提早發現後撲滅，未釀傷亡。

消防局表示，使用電暖器時，不要靠近可燃物，尤其是床墊、棉被或衣服等物品，要保持適當距離；使用煤油暖爐，室內應保持通風。

此外，電熱毯建議平鋪在硬床上，防止毯內電線，因凹折或擠壓造成短路，鋪設於棉被及床墊間時，加熱後，就要關電或設定時關閉，避免長時間使用，以免引發意外。

消防局指出，因電暖器、電熱毯為高功率電器產品，應以專用插座供電；電暖器若長期未使用，使用前，應清潔出風口、電源線及機器本體，並檢視外觀是否受損或電源線破損。

使用電暖器具，要選購有經濟部標準檢驗局標示及商品檢驗合格標識的產品，首次使用要注意運轉時，有無焦臭味，若飄異味，別繼續使用，才能避免釀意外。（編輯：李錫璋）1120225