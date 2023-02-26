帛琉副總統拜會法務部 廉政及司法互助交換意見

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（中央社記者劉世怡台北26日電）法務部今天表示，帛琉副總統兼司法部長席嫵杜日前拜會時，與部長蔡清祥就廉政治理、資訊管理及刑事司法互助等議題，交換意見。席嫵杜指廉政等組織設立剛起步，盼借鏡經驗。

法務部發布新聞稿指出，友邦帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（H.E.J. Uduch Sengebau Senior）偕同帛琉共和國駐華大使歐儒侃（H.E. Ambassador David Adams Orrukem）、副總統辦公室幕僚長貝若珊（Ms. Roxanne Siual Blesam）於日前拜會法務部，部長蔡清祥率廉政署副署長沈鳳樑、資訊處副處長劉健群及國際及兩岸法律司副司長汪南均等人，一起參與會談，彼此就廉政治理、資訊管理及刑事司法互助等議題，廣泛交換意見及分享實務經驗。

新聞稿指出，席嫵杜表示帛琉共和國司法部甫設立資訊處理及公務人員廉政規範的管理單位，因組織設立剛起步，冀借鏡台灣經驗。

蔡清祥簡介「資訊處」及「廉政署」各自業務執掌，並允諾提供資訊處理輸入的指引、相關公務人員倫理規範等資訊給帛方參考。

席嫵杜聞後喜稱非常受用，感謝蔡清祥的支持協助，並表示台帛間於民國111年8月30日簽署「刑事司法互助協定」，此協定是兩國間司法交流的基礎，十分期待雙方未來藉由協定的執行，讓雙方司法互助合作能有更深度的交流，進一步展現良好成效。

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會談期間，席嫵杜也提及，現今的後疫情時代，隨著國門開放，帛琉毒品問題也值得關注，希望能就毒品鑑定方面提供協助；蔡清祥回應，毒品為萬國公罪，台灣非常樂意提供查緝毒品犯罪及就查扣毒品進行科學鑑定等予以協助，後續將積極研議具體可行的協助方案，與帛琉共同打擊毒品犯罪。

新聞稿提及，這次會談雙方互動良好，結束前，席嫵杜更當場口頭熱情邀請蔡清祥擇期前往帛琉參訪，雙方深厚情誼展現無遺；最後，彼此在互贈紀念禮品，並合照留念圓滿結束拜會行程。（編輯：張銘坤）1120226