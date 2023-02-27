攀海端摩刻南山滑落韌帶斷 直升機吊掛送醫

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一名山友攀登台東縣海端鄉摩刻南山因不慎滑落導致右膝疑似韌帶斷裂、肌肉拉傷無法行走，消防局獲報立即派人員前往救援，並協助申請空中勤務總隊直升機，27日上午吊掛傷患下山。（台東縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月27日

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（中央社記者李先鳳台東縣27日電）一名山友攀登台東海端鄉摩刻南山時，因不慎滑落導致右膝疑似韌帶斷裂、肌肉拉傷無法行走，向消防局求援，救難人員經2天攀登接觸傷者，今天由空勤直升機吊掛送下山就醫。

台東縣消防局表示，24日接獲登山客通報，在海端鄉摩刻南山因不慎滑落導致右膝疑似連結髕骨內側韌帶斷裂、右大腿接近膝蓋處肌肉拉傷腫脹無法行走，請求協助。

消防局獲報後立即召集關山大隊山域專責隊4人組搜救小組前往救援，沿途地形險峻，且登山路徑多是陡峭的岩石邊坡及原始密林，歷經2天攀登，於26日11時許抵達待援者位置，隨即評估並協助急救處置減緩傷患不適；同時搜尋可供直升機執行吊掛作業位置，由消防局協助申請空中勤務總隊直升機。

今天上午8時32分空勤直升機抵達現場上空，但山脊雲層覆蓋、視線不佳，直升機滯空半小時左右、多次盤旋及多角度由峽谷進場嘗試救援，終於在9時許成功吊掛傷患下山，之後由救護車送馬偕醫院治療。

台東縣消防局呼籲民眾，從事登山活動時，務必結伴而行並評估身體狀況再上山，登山建議攜帶相關裝備，包括身分證明文件、團員名冊、水、食物、手機與離線地圖、行動電源、頭燈、雨衣及防寒衣物，同時提供登山計劃給留守人，以利緊急時刻能迅速統合資訊給搜救人員。（編輯：黃世雅）1120227