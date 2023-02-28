228連假台東景點另類風景 員警變裝宣導防詐

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228連假台東湧入人潮，台東縣警察局台東分局、大武分局、成功分局、關山分局把握機會，在台東由南到北進行反詐騙宣導。（台東警方提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月28日

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）228連假台東湧入人潮，台東警方除了交通疏導，也動員人力，套上大頭娃娃宣導防詐騙，吸睛打扮在景點引起遊客注目。

台東縣警察局台東分局、大武分局、成功分局、關山分局在4天連假，把握遊客湧入和台東民眾出遊，從台東南到北進行反詐騙宣導。

南迴公路的南迴驛站、多良火車站，台東市區的秀泰影城、藍蜻蜓炸雞，海岸線的水往上流、東河包子，縱谷線的金城武樹這些景點和知名小吃，228連假都可看到平日嚴肅的員警，套上大頭娃娃宣導反詐騙，模樣可愛，還有民眾上前合影。也有員警提供各式防詐宣傳單及宣導小贈品，小朋友爭相索取。

警方提醒民眾，普發現金的特別預算通過後，詐騙集團也蠢蠢欲動，陸續有民眾收到釣魚簡訊指可提前領現金，警方持續宣導，政府機關不會用簡訊或電子郵件通知民眾領錢，切勿隨意點選不明簡訊連結，避免個資及帳戶外流，人財兩失。

警方呼籲，善用「165反詐騙諮詢專線」，警方打擊犯罪不間斷，針對違法一定嚴加究辦，對維護治安絕不懈怠，以保障民眾安居樂業的生活環境。（編輯：郭諭儒）1120228

228連假台東湧入人潮，南迴公路的南迴驛站在連假期間可看到大武分局員警把握機會加強反詐騙宣導，員警也提供各式防詐宣傳單及宣導小贈品給民眾索取。（台東警方提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月28日