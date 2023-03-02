30公斤安毒藏3D列印機 2男跨境走私遭判刑

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）周男、林男涉在台遙控美國同夥，以3D列印機夾帶安非他命，企圖從美國運至澳洲，經刑事局與美澳警方合作破獲。士院日前依運輸第二級毒品罪判周男5年8月徒刑、林男5年2月徒刑。

士林地檢署起訴書指出，周男、林男涉嫌與陳姓男子（通緝中）、澳洲籍共犯組運毒集團，由周男尋找金主出資訂購30公斤安非他命，並與澳洲籍男子約定在馬來西亞商討運毒細節。

起訴指出，周男因運輸毒品遭判刑、通緝而無法出國，改由林男於民國111年5月飛往馬來西亞，與澳洲籍共犯討論運毒事宜；林男另指示陳男在美國購買3D列印機夾帶30公斤安非他命，同年7月自美國洛杉磯機場欲空運到澳洲時，遭美國海關攔截查扣。

案經刑事局與美澳警方合作，當時人在台灣的周男、林男被刑事局逮捕，經檢察官依毒品危害防制條例的運輸第二級毒品罪等罪起訴。

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士林地方法院判決書指出，中華民國人民在中華民國領域外犯毒品罪者適用中華民國刑法，因此法院就本案具有審判權，經審理後認定周男、林男犯毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪，事證明確。

判決指出，周男負責主要聯繫工作，涉案程度較林男高，但2人偵查、審理均坦承犯行，依毒品危害防制條例規定減輕其刑，判處周男有期徒刑5年8月，林男有期徒刑5年2月。可上訴。（編輯：蕭博文）1120302