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涉給前里長150萬請託賄選 新北前議員歐金獅遭起訴

2023/3/2 18:34
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（中央社記者高華謙新北2日電）前新北議員歐金獅涉嫌交付新台幣150萬元給樹林區詹姓前里長與詹的太太陳女，請託幫忙賄選；陳女也辦免費餐會招待里民。新北檢今天依選罷法起訴歐金獅，詹男與陳女另案偵辦。

歐金獅曾當選新北市第一屆議員，並在去年九合一選舉參選新北市第八選區（土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區）議員。

台灣新北地方檢察署與警方調查，歐金獅為求順利當選，去年9月數度前往詹姓前里長住處，要求「幫忙一下」，並交付150萬元作為賄選之用。

檢警調查，詹男收下後，將60萬存入自己的帳戶，剩餘90萬元則放在家裡，準備用來舉辦免費餐敘招待選民，為歐金獅拉票。

檢警調查，陳女去年10月涉嫌利用夫妻會名義，在樹林區一家宴會廳席開3桌招待選民，歐金獅並指示助理到場發放印有他照片的馬克杯，他本人當天也到場逐桌敬酒，尋求支持，餐費1萬6000餘元則由陳女支付。

檢警調查，詹男與陳女在偵訊中都坦承，歐金獅給的150萬元是要作為賄選之用；歐金獅則坦承曾請託詹男與陳女協助他選舉，但辯稱這150萬元是為了請詹男擔任他在樹林區競選總部的總幹事，並負責調配人員、財務支出等事務。

檢方不採信歐金獅說法，並依涉犯公職人員選舉罷免法「行求不正利益及賄賂罪嫌」，依法提起公訴。（編輯：張銘坤）1120302

#歐金獅
#新北市
#樹林區
歐金獅
前新北議員歐金獅涉出資助設宴賄選 遭聲押禁見前新北市議員歐金獅疑賄選 遭檢方約談
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