台中后里透天厝暗夜火警 祖孫3人喪命1人重傷

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台中市后里區智生路一處透天厝4日凌晨發生火警，造成祖孫3人喪命，1人重傷住院中。中央社記者趙麗妍攝 112年3月4日

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市后里區智生路一處透天厝今天凌晨發生火警，火勢造成祖孫3人傷重不治，屋主大兒子送醫、三兒子逃出，二兒子不在家逃過一劫，起火原因待調查。

台中市消防局今天凌晨2時許接獲通報，立刻派遣多個分隊前往救援，現場為3樓透天厝，火勢在3時3分撲滅。目前知道起火位置在3樓，確切起火原因，等待調查釐清。

初步了解，這間透天厝內住了兩戶人家共8人，2樓為屋主三兒子以及弟弟、姪女，屋主夫妻以及大兒子、二兒子、22歲黃姓孫子同住三樓，事發當時，二兒子外出工作不在家，因此逃過一劫。

火災發生時，大兒子在睡夢中驚醒，緊急逃生，目前人在醫院就治，但是68歲黃姓屋主、65歲妻子及22歲孫子受困3樓，救出時已經失去呼吸心跳，3人緊急送醫仍不治。另外，41歲的大兒子因顏面、雙手有6％燒傷，目前在醫院救治。

屋主親戚知悉，一早即到場協助，親友表示，黃姓屋主夫妻之前在餐廳工作，退休後撿拾資源回收，其他兒子各自有工作，昨天二兒子因為工作不在家。

后里區公所派員到場關心，區長賴同一表示，目前已協助其他人安置處所，後續相關事宜持續關心。大甲警分局也報請檢察官相驗，釐清事發原因。（編輯：郭諭儒）1120304