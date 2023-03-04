154隻品種貓走私案 繁殖業者獲緩刑4年

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）2021年順發866號漁船被查獲走私154隻品種貓，後續全數遭安樂死震驚全台。高雄地方法院審結，涉案6人判刑8月至1年8月有期徒刑。寵物繁殖業者林政龍因坦承犯行獲緩刑4年。

判決指出，因林政龍坦承犯行，偵辦過程中態度配合，獲法官宣告緩刑4年，應支付30萬元給國庫。保護管束期間需服180小時義務勞役。

2021年8月19日，順發866漁船從澎湖載著品種貓返台時，在台南安平外海就被海巡攔截，這起走私案因此曝光。漁船押返回高雄港後，在船上密艙找到154隻高貴品種貓。

6名犯罪人中，張芳溢是海巡署退休人員，與從事水產批發的業者鄭常嘉、林政龍合謀走私。鄭常嘉是金主，以每月15萬租下「順發886號」。張因熟悉海巡路線、規範負責規畫走私路線；郭閔豪負責漁船改裝、設置密艙，為利於品種貓走私還裝有冷氣。

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為躲避查緝，順發886號出海前，還先到基隆正濱漁港放上大把漁獲、冰塊，作為掩護。林姓船長在偵辦時指稱。自己知道船上沒有冷凍設備，漁獲和冰塊都是為了掩護，「張芳溢也教我，如果被查獲就說漁獲是要賣給大陸的。」

高雄地方審理認定，主導全案的張芳溢、鄭常嘉、郭閔豪等人，依準私運管制物品進口罪判刑1年2月至1年8月徒刑，張芳溢判刑最重。林政龍遭判刑1年4月，但可緩刑4年。林姓船長、高姓輪機長則因涉案較輕，各處10月、8月徒刑，緩刑2年。全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1120304