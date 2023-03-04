新竹市求職詐騙遭幫派囚禁6人 逮9嫌送辦

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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市警察局第三分局去年底在香山地區破獲求職詐騙囚禁人口販運案，救出6名被害人，經3個月蒐證追查，日前陸續逮捕何姓主嫌等9名自稱幫派成員的嫌疑人，將全案移送法辦。

新竹市警察局第三分局今天發新聞稿表示，遭逮捕的詐騙集團利用臉書（Facebook）等社群平台刊登「提供金融帳戶可日領高薪」廣告貼文，吸引缺錢急用的被害人應徵求職，並派車前往接送，但被害人一上車就被矇上眼睛強行帶往拘禁處所，搜刮身分證件、銀行存摺及提款卡等，並沒收手機禁止對外聯絡。

警方表示，受害人於囚禁期間若不配合，還會遭棍棒、電擊棒伺候，甚至遭強迫餵食毒品、糞便等恐怖手段，讓被害人無力反抗，如同被囚禁任人宰割的「豬仔」。

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警方表示，案經3個月擴大偵辦，查到犯罪集團成員平日以風飛砂幫風北會、風正會成員自居，經常在新竹縣、市一帶活動，出門均使用白牌計程車或租賃車代步，意圖躲避警方查緝。

警方表示，經報請新竹地檢署檢察官吳志中指揮偵辦，警方多日跟監埋伏蒐證，見時機成熟展開數波查緝行動，緝獲以何姓主嫌為首等9名嫌疑人到案，其中3名嫌疑人因惡性重大，遭新竹地方法院裁定羈押。（編輯：李亨山）1120304