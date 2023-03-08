高雄過港隧道限高架遭撞落波及1車 肇事車輛逃逸

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高雄過港隧道前鎮端入口的限高架8日下午遭不明車輛撞擊掉落，波及一輛行經機車，所幸騎士僅受輕傷，但肇事車輛逃逸，警方正調查追緝。（高雄港務警察總隊提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月8日

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄過港隧道前鎮端入口的限高架今天下午遭不明車輛撞擊掉落，波及一輛行經機車滑倒，幸騎士受輕傷送醫。目前隧道正進行車道調撥，警方正採證追查肇逃車輛。

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高雄港務警察總隊發布訊息表示，連接高雄前鎮跟旗津區的過港隧道前鎮端入口限高架下午近3時遭不明車輛撞擊掉落，現場一輛機車受牽連滑倒，騎士受輕傷，意識清楚，已由救護車送醫，但肇事車輛已經逃逸。

高雄港務警察總隊指出，目前過港隧道正進行車道調撥，南孔（旗津往前鎮）車道調撥為雙向各單車道通行。另中興中隊也調度5名員警分別在現場進行事故採證，協助交通疏導。（編輯：謝雅竹）1120308