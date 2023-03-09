泛亞工程前總座假借陳抗 涉收500萬回扣遭訴

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）泛亞工程前張姓總經理涉嫌承辦桃園市地重劃工程時，捏造處理陳抗等事由，向負責整地的土方業者收取新台幣500萬元回扣。北檢偵結後，今天依違反證券交易法等罪起訴張男。

泛亞工程於民國109年12月得標「桃園市大園區菓林市地重劃工程」，張男涉嫌編列不實會計科目、浮報工程費用，從中收取500萬元回扣；檢調前年搜索約談前張姓總經理、前黃姓正工程司、謝姓土方廠商等人。

台北地檢署起訴書指出，張男與承包市地重劃土方整地工程廠商，原議定價格6358萬元，張男無端捏造「處理陳抗」一事，要求廠商配合增列「動員費」500萬元，該廠商事後親送500萬元到泛亞工程，再由會計人員轉交給張男。

張男到案後向檢方自白犯行，並與泛亞工程調解成立，而歸還450萬元。檢察官審酌，張男深表悔悟，依違反證交法的特別背信等罪提起公訴，並建請法院沒收剩餘的不法所得50萬元。

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至於謝男、黃男涉犯行使業務上登載不實文書等罪的部分，2人均坦承犯行；檢察官審酌，謝、黃一時失慮不周，均處分緩起訴1年，黃須支付3萬元緩起訴處分金，謝須支付10萬元緩起訴處分金。

另一方面，檢調另案查出泛亞工程前陳姓建設開發部主任，利用承辦都市更新開發業務機會，109年8月間涉嫌於「台北市博愛路合建開發服務案」，用人頭向開發顧問公司的王姓負責人收取佣金，也同樣依違反證交法等罪起訴陳男。（編輯：方沛清）1120309