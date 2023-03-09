高雄通緝犯拒檢衝撞騎樓波及6車 1員警受傷

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高雄36歲陳姓通緝犯9日遭盤查拒檢，先倒車衝撞警車，之後又開車加速逃逸，失控撞擊路邊車輛及房屋梁柱，造成李姓員警腳部擦挫傷、巡邏警車及周遭1輛貨車、4輛機車及騎樓中柱損壞。（高雄市政府警察局三民第二分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月9日

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄陳姓通緝犯今天遭盤查拒檢，先倒車衝撞警車再加速逃逸，失控衝撞路旁店家、機車，致1名員警受傷、6輛汽機車毀損，警方在他車上起出槍械、毒品，訊後依毒品、槍砲等罪送辦。

高雄市警察局三民二分局鼎金派出所員警上午近11時獲報，明誠一路220號前有輛自小客車久停路旁，員警到場發現一名男子坐在駕駛座毫無動靜，形跡可疑，請求支援警力到場協助。

當員警拍窗盤查時，36歲陳姓駕駛卻拒檢倒車衝撞警車，之後又加速逃離，失控撞擊路邊車輛及房屋梁柱後停下，警方趕緊上前壓制陳男；事故造成造成李姓員警腳部擦挫傷，以及巡邏警車、周遭1輛貨車、4輛機車與騎樓中柱損壞。

警方調查，陳男為違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪、妨害秩序罪等通緝犯，並當場在其車內查獲1把衝鋒槍、1把手槍、子彈、二級毒品安非他命、三級毒品FM2等。

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三民二分局發布新聞稿指出，陳男訊問後依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、刑法妨害公務及3件通緝案移送高雄地檢署偵辦，並將持續溯源追查槍毒來源，清查有無涉及其他不法案件。

此外，陳男危險駕車、蓄意撞傷執勤員警行為，違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款，可處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，以及第61條第1項第3款、第2項，可吊銷駕照並處9萬元以上、15萬元以下罰鍰並施以道路交通安全講習。（編輯：陳仁華）1120309