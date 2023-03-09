北市警成立數位科技戰情中心 提升偵查效能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北9日電）為在科技世代善用數位科技提升員警執勤效能及犯罪防制成效，台北市警察局特別成立「數位科技戰情中心」，並於今天揭牌，運用大數據分析犯罪趨勢、提升偵查效能，掌握破案契機。

市警局今天在刑事警察大隊舉辦「北市警成立數位科技戰情中心，運用智慧科技守護市民安全」記者會，並由台北市長蔣萬安揭牌。

為落實「科技建警」核心理念，市警局今天透過新聞稿表示，已陸續成立「數位鑑識實驗室」、「警用無人機隊」及各分局「科技偵查小隊」，都是體現運用科技強化犯罪偵防。

市警局指出，蔣萬安上任後強調「犯罪零容忍」，要求警方加強打擊犯罪，尤其是幫派組織、毒品、詐欺及街頭暴力等讓市民深惡痛絕的犯罪，務必要嚴加掃蕩，所以成立「數位科技戰情中心」，藉由運用智慧科技維護北市治安。

「數位科技戰情中心」是統合市警局錄影監視系統等科技設備，搭配刑案情資協作機制，以提升犯罪偵防成效。市警局說，特別是聚焦於具組織性及連續性的幫派、毒品、詐欺、街頭暴力等犯罪，運用大數據進行犯罪趨勢分析，輔助治安決策，可精準有效打擊犯罪。

此外，在發生重大刑案時，「數位科技戰情中心」也能迅速整合團隊力量及情資，大幅提升偵查效能，以掌握破案契機，於最短時間破案。

市警局指出，今年1月「安居緝毒專案」中，破獲史上最大毒品倉庫並查獲逾1.4公噸毒品一案，就是運用刑案情資協作及科技偵查設備輔助偵查的成功案例。（編輯：張銘坤）1120309

台北市警察局9日正式成立「數位科技戰情中心」，統合警方錄影監視系統、自建地區型資料庫、數位鑑識實驗室、警用無人機等科技設備，搭配刑案情資協作機制，綜合各種資源提升犯罪偵防。中央社記者趙世勳攝 112年3月9日

台北市警察局9日正式成立「數位科技戰情中心」，現場展示遙控無人機，其功能為犯罪偵查、地形勘查、路況及人潮查報使用。中央社記者趙世勳攝 112年3月9日

台北市警察局9日正式成立「數位科技戰情中心」，現場展示查扣的三級毒品證物，警力在旁戒護。中央社記者趙世勳攝 112年3月9日