更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才
運動

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
產險公會：20日起輕症防疫險不理賠
首頁 / 社會

母乳摻鹽致女嬰肝損 舅媽二審改判刑7月

2023/3/10 09:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北10日電）黃姓女子自認遭婆家不公平對待，多次將食鹽、砂糖摻入未滿1歲姪女的母乳，導致女嬰肝功能異常，一審依妨害幼童發育罪判處6月徒刑，高院日前改判刑7月。可上訴。

檢警調查，黃女與陳姓丈夫、小孩、公婆同住於新竹市，丈夫的陳姓二姊生產後，每周會把女兒帶往婆家，委託媽媽照顧2到3天；黃女自認長期遭到婆婆家歧視，婆婆偏心陳女剛出生的女兒，不疼愛她的小孩，於是心生報復。

民國100年8月23日日至10月18日期間，黃女趁家中無人，多次將鹽巴、砂糖摻入陳女放在冰箱的母乳，讓不知情的婆婆餵女嬰加料的母乳。

由於母乳有異味，女嬰不時拒喝或奶量減少；之後陳女發現母乳顏色、味道有異，於是將母乳送至食品工業發展研究所檢驗，查出鈉含量過高，便在家中廚房裝監視器，拍到黃女從冰箱拿出母乳、加砂糖，再放回冰箱，而報警查獲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

一審新竹地方法院認為，黃女犯後均坦承犯行，也向陳女當面道歉，審酌黃女行為對剛出生的嬰兒造成一定傷害，讓女嬰出生後多次抽血、就醫，依妨害幼童發育罪判刑6月，可易科罰金。案經檢方上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院認為，黃女犯後持續抄寫經文，並以女嬰名義持續捐款，堪認態度尚可，頗具悔意，審酌黃女主觀有相當惡性，若非陳女即時發現，恐對女嬰造成更大傷害，考量黃女至今未取得陳女諒解，依妨害未滿18歲之人身心健全及發育罪改判刑7月。可上訴。（編輯：郭諭儒）1120310

#高院
#食品工業發展研究所
#台灣高等法院
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族