母乳摻鹽致女嬰肝損 舅媽二審改判刑7月

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）黃姓女子自認遭婆家不公平對待，多次將食鹽、砂糖摻入未滿1歲姪女的母乳，導致女嬰肝功能異常，一審依妨害幼童發育罪判處6月徒刑，高院日前改判刑7月。可上訴。

檢警調查，黃女與陳姓丈夫、小孩、公婆同住於新竹市，丈夫的陳姓二姊生產後，每周會把女兒帶往婆家，委託媽媽照顧2到3天；黃女自認長期遭到婆婆家歧視，婆婆偏心陳女剛出生的女兒，不疼愛她的小孩，於是心生報復。

民國100年8月23日日至10月18日期間，黃女趁家中無人，多次將鹽巴、砂糖摻入陳女放在冰箱的母乳，讓不知情的婆婆餵女嬰加料的母乳。

由於母乳有異味，女嬰不時拒喝或奶量減少；之後陳女發現母乳顏色、味道有異，於是將母乳送至食品工業發展研究所檢驗，查出鈉含量過高，便在家中廚房裝監視器，拍到黃女從冰箱拿出母乳、加砂糖，再放回冰箱，而報警查獲。

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一審新竹地方法院認為，黃女犯後均坦承犯行，也向陳女當面道歉，審酌黃女行為對剛出生的嬰兒造成一定傷害，讓女嬰出生後多次抽血、就醫，依妨害幼童發育罪判刑6月，可易科罰金。案經檢方上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院認為，黃女犯後持續抄寫經文，並以女嬰名義持續捐款，堪認態度尚可，頗具悔意，審酌黃女主觀有相當惡性，若非陳女即時發現，恐對女嬰造成更大傷害，考量黃女至今未取得陳女諒解，依妨害未滿18歲之人身心健全及發育罪改判刑7月。可上訴。（編輯：郭諭儒）1120310