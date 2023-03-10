通緝男不敢回家睡車上逾8個月 攜毒怠速遭逮

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台南市黃姓男子因涉毒品案遭通緝不敢回家，夜宿車上逾8個月，9日深夜因怠速遭警方盤查被捕，且被搜出一包海洛因。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月10日

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市黃姓男子因涉毒品案遭通緝不敢回家，逾8個月來睡在車上，昨天深夜因怠速被盤查，黃男神色緊張，顧左右而言他，遭警方喝斥「你是不是通緝犯」，嚇得當場承認。

台南市警局第四分局警員今天告訴中央社記者，昨晚11時許獲報，一輛汽車長時間怠速停在安平區巷弄間，立刻趕往盤查，發現43歲黃姓男子在駕駛座上昏睡。

黃男被叫醒時，神色緊張，身體抖動，不願接受身分查詢，顧左右而言他，又說要回家拿證件，警方喝斥「你是不是通緝犯」，黃男嚇得當場承認，且被搜出1包海洛因。

警方調查，黃男因毒品案遭台南地檢署通緝後，持續逃亡，不敢回家，將汽車停在安平區住家附近，夜宿車上逾8個月，四處漂蕩，直到被警方逮捕。警方依毒品罪嫌移送。

此外，四分局警員昨晚10時許發現20歲鄒姓男子獨自站在安平區一家汽車旅館外路口，到處張望，看到警車巡邏時刻意低頭迴避，遭警方盤查搜出1包k他命。

警方調查，鄒男家住台南市玉井區，受友人之託，以新台幣500元代價運毒，騎機車從北區送到安平區，正在汽車旅館外等候電話聯絡，未料先被警方查獲送辦。（編輯：郭諭儒）1120310