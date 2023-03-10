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首頁 / 社會

高雄男802張千元偽鈔買泰達幣 橋檢依詐欺罪起訴

2023/3/10 15:57
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（中央社記者洪學廣高雄10日電）蔡姓男子誆稱以100萬購買簡姓男子價值98萬多的泰達幣，並約定左營高鐵站附近面交，不料他支付的整捆千元鈔票，僅有7張是真的，簡男發現報警逮人，橋檢偵結後依詐欺罪起訴。

橋頭地檢署偵查時，蔡男坦承詐欺，並供出可因此獲利新台幣10萬元。檢方偵結後認為他以偽鈔冒充真鈔，據此依詐欺罪起訴，沒收犯罪所得，並查扣802張千元偽鈔。

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橋頭地檢署起訴指出，蔡男民國110年8月間與2名身分不詳男子共謀，與從事虛擬貨幣交易的簡姓賣家聯繫，誆稱打算以新台幣100萬向對方購買價值98萬7364元的泰達幣3萬5263顆。簡男見有利可圖，便相約在高雄左營高鐵站附近的便利超商現金面交。

當簡男收到整捆千元大鈔後，隨即將泰達幣轉入蔡男指定電子錢包，並準備把現金存入ATM。不料這時卻發現對方轉頭逃跑，才發現事態有異。經一清點竟發現整捆千元大鈔只有7張是真的，其餘802張全是假的，氣得報警抓人。（編輯：黃世雅）1120310

#左營高鐵站
#橋頭地檢署
#蔡男民國
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