看不見的標的 花蓮分署4月拍賣2.6萬顆泰達幣

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執行署花蓮分署4月將拍賣虛擬貨幣泰達幣（USDT），共有2萬6150.1666顆，錨定美元1比1的價值，是花蓮分署首件「看不見的」拍賣標的。現保管於花蓮縣警察局花蓮分局的電子錢包中。（法務部行政執行署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月13日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）法拍房地產、骨董藝品不稀奇，執行署花蓮分署4月將拍賣虛擬貨幣泰達幣（USDT），共有2萬6150.1666顆，錨定美元1比1的價值，是花蓮分署首件「看不見的」拍賣標的。

法務部行政執行署花蓮分署今天發布訊息表示，台灣花蓮地方檢察署偵辦周姓被告涉犯洗錢防制法等案件，查扣犯罪所得泰達幣（USDT）2萬6150.1666顆，日前囑託執行署花蓮分署變價拍賣，預計將於今年4月首度出現在拍賣會場上，歡迎對虛擬貨幣有興趣的民眾到場搶標。

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花蓮地檢署與執行署花蓮分署攜手合作，就查扣的泰達幣進行變價拍賣，不僅是花蓮地區首宗，更是展現打擊不法、伸張正義決心。

執行署花蓮分署表示，由於泰達幣是以錨定美元1比1方式決定其價值，也就是當1美元可以兌換30元新台幣時，1顆泰達幣也可擁有兌換30元新台幣的價值，在虛擬貨幣市場上屬於「穩定幣」，與其他類型虛擬貨幣價格容易暴漲暴跌有很大不同，因其價值穩定的特性，在全球市場相當普及，備受幣圈的喜愛。可關注花蓮地檢署或執行署花蓮分署官方網站、臉書所公布的拍賣公告及訊息。（編輯：郭諭儒）1120313