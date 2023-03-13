彰化和美凶殺案 老翁疑說話大聲遭砍不治

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化和美鎮和頭路一間鐵皮屋今天發生凶殺案，洪姓老翁被賴姓男子持水果刀砍傷頸部不治；鄰居指出，洪姓老翁平時說話比較大聲，易引起誤會得罪人，可能因此激怒賴男。

彰化縣警察局和美分局副分局長詹廷育今天接受媒體聯訪指出，警方接獲報案後趕到現場，發現67歲洪姓老翁倒在地上，頸部有被砍傷的痕跡，已無氣息，趕緊將洪姓老翁送醫，另在附近逮獲涉嫌行凶的賴姓男子。

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發生命案的鐵皮屋有20多人在此租屋居住，有租客告訴中央社記者，死者是水泥工，有朋友住在這邊，常來泡茶聊天，不過洪姓老翁說話比較大聲，容易引起誤會；至於賴男是板模工，去年才剛搬進來，他們懷疑是死者下午來此碰到賴男，講話比較大聲激怒對方，才會發生命案。

據住在鐵皮屋的租客表示，有人聽到吵架聲，沒多久看到洪姓老翁倒在地上報警處理，至於賴男仍在分局接受訊問中。對於賴男行凶動機，警方指出，案件仍在調查中，不便對外表示意見。（編輯：謝雅竹）1120313