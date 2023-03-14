避疑慮 廉政署規劃中調組偵查區域於興大校外

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（中央社記者劉世怡台北14日電）廉政署今天說，配合國發會的中興新村活化政策，規畫將中調組行政區搬遷至中興大學台中校本部校內舊園藝系館，偵查區設於校園外的興大一村，兩地區隔，避免偵查進入校園疑慮。

聯合新聞網今天報導，廉政署中部地區調查組現址位於南投市光明路，因該處被劃入中興大學南投校區，將搬至興大台中校本部舊園藝系館與老舊宿舍群興大一村。

報導指出，校方教授批評廉政署具司法警察權，將辦公廳舍設在校園內，違背「軍警檢調不入校園」原則，直言「匪夷所思、老蔣時代也不敢這樣搞」，此事未經校務會議討論，大開大學自治倒車。

廉政署發布新聞稿指出，行政院國家發展委員會主政中興新村活化政策，規劃國立中興大學進駐中興新村南核心區域，原位處南核心區域的機關必須遷移至北核心。

新聞稿指出，廉政署中調組因位於中興新村南核心，因此配合政策進行搬遷，原經國發會規劃遷移至交通部交通事業管理小組，因交通事業管理小組屬歷史建築，整修困難，無法配合搬遷期程。

行政院去年召開「研商國立中興大學南投校區進駐規劃及機關配合搬遷時程會議」，會中興大校長薛富盛主動表示，學校可提供舊有廳舍給廉政署使用，經主席裁示請廉政署仍以112年2月如期搬遷的前提進行規劃，並優先考量使用中興大學提供的「舊園藝系館」及「興大一村」等空間作為搬遷地點。

廉政署考量，偵查業務不宜在校內辦理，因此經審慎考量，規畫將興大所提供校內的舊園藝系館作為行政業務區域，校外的興大一村作為偵查業務區域，兩地區隔，以免偵查進入校園的疑慮，並兼顧當事人權益。

廉政署指出，是因配合國發會主政中興新村活化的政策目標進行辦公廳舍搬遷，因此並無媒體所指疑慮的情事，特此澄清。（編輯：蕭博文）1120314