父女經營網路賭博削上億買名車 橋檢起訴5人

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄李姓父女在民宅經營網路賭博平台，並與一間軟體公司合作分成，洗錢7540多萬，犯罪所得達1.9億。檢警查扣其名下4處不動產跟2輛名車，將5名涉案人依賭博等罪起訴。

橋頭地檢署民國110年間接獲左營區商辦內有經營賭博網站與從事跨國洗錢情資，指派主任檢察官陳竹君、檢察官鄭子薇指揮內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心、高雄市政府警察局刑事警察大隊科技偵查隊、高雄市政府警察局左營分局、鼓山分局組成專案小組偵辦。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，李姓父女以鼓山區民宅為據點，經營中國大陸與台灣金皇冠、SUN等網路賭博平台，提供捕魚遊戲等網路賭博遊戲程式，給賭客以現金下注，並與國內一間軟體公司合作，由軟體公司提供賭博網路平台。

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檢方調查，李姓父女開設的公司以境外人頭公司名義與軟體公司簽約，依合約書每月將經營網路賭博利潤分成，洗錢約新台幣7540萬元，網路賭博犯罪所得達1億919萬多元。檢警經埋伏蒐證，去年4月27日前往搜索破獲，查扣涉案2家公司及李女帳戶共2941萬元，另查扣李姓父女名下4處不動產以及保時捷、BMW名車，2輛車變價拍賣後，拍得277萬元全數查扣。

檢方近日偵結，依違反洗錢防制法、賭博罪等起訴李姓父女和3名共犯等5人，其餘員工則各以2萬至10萬元不等處分緩起訴，犯罪所得全數向橋頭地方法院聲請沒收、追徵。（編輯：郭諭儒）1120314