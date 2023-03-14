體操教練涉性侵入監14天死 檢相驗初判病故

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄梁姓體操教練涉性侵多名女學生，遭判6年10月定讞。梁男上月底入監服刑短短14天亡故。橋頭地檢署檢察官今天會同法醫相驗，認定梁男疾病引發敗血症病故，排除外力因素。

橋頭地檢署檢察官下午2時會同法醫前往高雄市立殯儀館相驗解剖，死者家屬在獄方人員保護下現身，但面對媒體不願多發表意見，也希望不要拍攝。橋頭地檢署簡短說明，法醫複驗後初步排除死因為外力造成，研判是死者疾病引發敗血症病故，確切結果待正式解剖報告。

全案起於1名女學生民國107年初在臉書「爆料公社」貼文，控訴多年前遭高雄某國小梁姓體操專任教練長期性侵，提及體操本來是最愛的運動，現在卻是最恨的運動，但「恨的是我的教練」、「我很想飛，但我的翅膀卻被他折斷」。

檢警調查期間，陸續多名受害女學生出面指控梁男犯行，最後有4名女學生提告。高雄地檢署偵查後，以強制性交和強制猥褻等罪起訴梁男。

不過，高雄地方法院法官認為，多數女學生指控已超過案件追訴期，且多數指控難以舉證，因此僅以梁男對2名女學生涉1次強制性交、1次強制猥褻，合併判刑6年10個月，收押位於燕巢的矯正署高雄第二監獄服刑。（編輯：孫承武）1120314