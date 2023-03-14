更多編輯台推薦新聞：
巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位
運動

巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高市警建構犯嫌資料平台 111年破獲詐團1761人

2023/3/14 17:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）防止詐騙，高雄市警察局構建犯嫌資料雲端共享平台以瓦解詐欺集團。今天公布統計資料，民國111年破獲集團性詐欺案共224件、1761人；成功攔阻詐騙金額近5億元。

國民黨智庫執行長柯志恩今天在臉書（Facebook）發文表示，全台詐騙猖獗，連自己都曾接過詐騙電話。她並指「高雄傳出某分局長要求若轄內1個月內發生2件新台幣百萬元詐欺，所長要被記申誡，引基層不滿」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄市政府警察局今天新聞稿表示，對於員警積極投入打詐、阻詐等工作均以鼓勵方式，絕不容許因詐欺案件發生後，懲處所長情事發生；日後仍會朝識詐、防詐、打詐等多方向，以獎勵方式鼓勵員警努力防堵詐欺案件。

市警局表示，所屬各單位透過橫向聯繫，構建犯嫌資料雲端共享平台，分析、統合進而向上溯源以瓦解詐欺集團。依警方公布統計，去年破獲集團性詐欺案，經警政署核定共224件、1761人；今年1至2月44件、395人。去成功攔阻詐騙金額達4億9247萬9561元；今年1、2月也達5229萬6723元。（編輯：孫承武）1120314

#柯志恩
#國民黨智庫
#市警局
柯志恩
國民黨上演宮鬥劇？ 柯志恩：不按劇本演才是好局藍營總統人選機制 柯志恩：徵召能減少嫌隙
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族