高市警建構犯嫌資料平台 111年破獲詐團1761人

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）防止詐騙，高雄市警察局構建犯嫌資料雲端共享平台以瓦解詐欺集團。今天公布統計資料，民國111年破獲集團性詐欺案共224件、1761人；成功攔阻詐騙金額近5億元。

國民黨智庫執行長柯志恩今天在臉書（Facebook）發文表示，全台詐騙猖獗，連自己都曾接過詐騙電話。她並指「高雄傳出某分局長要求若轄內1個月內發生2件新台幣百萬元詐欺，所長要被記申誡，引基層不滿」。

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高雄市政府警察局今天新聞稿表示，對於員警積極投入打詐、阻詐等工作均以鼓勵方式，絕不容許因詐欺案件發生後，懲處所長情事發生；日後仍會朝識詐、防詐、打詐等多方向，以獎勵方式鼓勵員警努力防堵詐欺案件。

市警局表示，所屬各單位透過橫向聯繫，構建犯嫌資料雲端共享平台，分析、統合進而向上溯源以瓦解詐欺集團。依警方公布統計，去年破獲集團性詐欺案，經警政署核定共224件、1761人；今年1至2月44件、395人。去成功攔阻詐騙金額達4億9247萬9561元；今年1、2月也達5229萬6723元。（編輯：孫承武）1120314