車站置物櫃成詐騙熱點 警籲被要求放證件應注意

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鐵路警察局台中分局14日表示，近期各車站置物櫃已成詐騙熱點之一，鐵路警察局已列為治安熱點，除加強巡守勤務外，也著重各項犯罪預防宣導。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年3月14日

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（中央社記者蘇木春台中14日電）鐵路警察局台中分局今天表示，各車站置物櫃已成為詐騙熱點之一，常見民眾接獲詐騙電話將證件、存摺或金融卡放置在置物櫃，導致銀行帳戶遭警示或戶頭存款遭提領，呼籲民眾提高警覺。

鐵路警察局台中分局今天發布新聞稿表示，各車站置物櫃已成為詐騙熱點之一，鐵路警察局已列為治安熱點，除加強巡守勤務，並著重各項犯罪預防宣導。

鐵路警察局台中分局統計，詐騙集團利用轄內車站置物櫃騙取民眾證件、存摺及金融卡案例，民國111年有31件、112年至今已有9件，多已破獲且及時阻詐，並協助民眾圈存遭騙金額達新台幣35萬餘元。

警方指出，這個月台中分局於台中車站及竹南車站，成功攔阻詐騙案件已有5件。員警服勤時常見民眾神色慌張且操作置物櫃許久，但又非放置行李便上前關心，聽聞民眾稱接獲銀行客服來電指示放置金融卡於置物櫃內，立即提醒為常見詐騙手法成功阻詐，後續追查上游詐騙集團。

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警方表示，詐騙集團多以假借徵人求職、假冒銀行理專、遊戲客服等方式，以匯薪水、戶頭異常、網路系統異常等各種理由，要求被害人將證件、存摺、金融卡放置車站置物櫃，但被害人往往淪為人頭帳戶，導致銀行帳戶遭警示或戶頭存款遭提領。

警方呼籲，任何人要求置放證件、存摺、金融卡於置物櫃，均是詐騙，可撥打110報案或向165反詐騙專線求證。（編輯：黃世雅）1120314