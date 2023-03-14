詐團騙中50張龍德造船新股 老翁險匯150萬遭警阻

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（中央社記者高華謙新北14日電）詐騙集團看準原興櫃股龍德造船公開申購期間湧現買氣，廣發簡訊與廣告稱「抽中再匯款」行騙。新北7旬老翁收到簡訊指自己抽中50張龍德造船新股，欲匯款新台幣150萬元遭警方阻止。

龍德造船公開申購2日結束，由於潛在獲利空間逾6萬元，申購期間吸引超過75萬張申購單。

新北市政府警察局淡水分局今天發布新聞稿表示，高姓老翁2月間加入冒名巴克萊證券的投資社團，群組內王姓經理說自己可申購大量抽籤股票，高翁隨即報隊，並在10日接到簡訊，指他抽中龍德造船新股50張，須立即匯款150萬元，否則會被視為違約，並被金管會列為信用不良凍結帳戶。

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高翁已打算匯款，但由於轉出大筆金額需預先設定，導致交易失敗，他因此撥165反詐騙電話諮詢，淡水警分局水碓所警員蔡柏鴻、李瀚強到場了解後，指龍德造船中籤率僅0.18%，且新股抽籤1人限購1張，怎麼可能有50張額度，高翁才明白自己差點被騙，幸好沒有任何金錢損失。

淡水警分局呼籲，應透過主管機關金管會核准的機構或公司投資，才能維護權益，遇到陌生人或網友以高報酬、穩賺不賠等話術招募投資，請務必提高警覺，如果覺得可疑，可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。（編輯：張銘坤）1120314