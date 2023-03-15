女照服員直播疑性侵住民 監院要台南市府持續輔導

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（中央社記者陳俊華台北15日電）監委王幼玲今天說，台南市去年8月發生養護機構照服員與護理師為蹭網路直播流量、賺抖內，疑似對住民性侵害案，監察院要求台南市政府應持續對案發機構、行為人與被害人輔導，呼籲重視機構內長者性需求議題。

王幼玲透過新聞稿表示，調查發現，台南某養護機構照服員與護理師，為了蹭網路流量、賺抖內，未經住民同意，把被住民摸胸且為住民手淫的影片，公開在會員制的網路直播。監察院社會福利及衛生環境委員會今天通過調查報告，要求加強長照人員的專業倫理，並協助被害人外流不雅影片下架。

調查報告指出，台南市政府社會局在民國111年8月17日，接獲媒體告知某養護機構發生網路直播的性侵害事件，社會局通知轄內目標機構自行內部清查，直至8月26日媒體披露，才據媒體照片鎖定某教養機構，指示家訪中心並會同衛生局、警察局家防官，前往該機構實地訪視。

報告表示，經過對住民的訪談及機構的自行調查，確認林姓照顧服務員對住民撫摸生殖器及手淫。林姓照服員在警方偵辦時自白，是李姓護理師告知網路直播為住民手淫，可很快增加網路流量以獲得禮物（抖內）。

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王幼玲說，近年頻傳藉網路、媒體散布私密影片的違法情事，對於遭散布的影像，已嚴重侵害當事人隱私，且本案被害對象是身心障礙者，更有其生心理限制。行政院應積極就成年身心障礙者私密影像遭外流事件，建立處理與防阻機制，以維其個人尊嚴。

王幼玲表示，近年機構住民的性議題相關研究受重視，本案及此前桃園老人養護機構邀舞者跳艷舞均登上媒體版面，顯見民眾對長者與身心障礙者性議題的重視；衛福部應注意各類照顧服務機構住民性需求的議題，促請相關照顧機構應審慎處理。（編輯：林克倫）1120315